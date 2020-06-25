تقارير صحفية: بريطانيا دفعت ثمن احتضان الإرهابيين

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:25 ص
الإرهاب
الإرهاب
وكالات

دفعت السلطات البريطانية، ثمن غض الطرف عن الإرهاب، بعد تعرض مدينة "ريدينغ" إلى هجوم إرهابي أسفر عن مقتل وإصابة 6 أشخاص.

 

ونشرت قناة "مداد نيوز"، تقارير صحفية كشف أن الجاني إرهابي ليبي يدعى "خيري سعد الله" 25 عاما لاجئ وصل إلى بريطانيا ولم يتم ترحيله بسبب "النزاع في ليبيا" لكنه اعتقل لمدة 12 شهرا لارتكابه جرائم بسيطة ولفت انتباه وكالات الأمن والاستخبارات في عام 2019 بسبب محاولته السفر إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

 

وقالت التقارير الصحفية، إن هذه ليست المرة الأولى لمثل تلك الحوادث في بريطانيا فقد قتلت الشرطة بالرصاص في فبراير الماضي إرهابيا بعد أن طعن شخصين في جنوب مدينة لندن.

 

وقوع مثل هذه الجرائم وتكرارها يضع بريطانيا أمام مسؤوليتها في تكثيف العمل ضد التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الإخوان الذي حذر منه النائب في مجلس العموم البريطاني إيان بيزلي والذي تعهد بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية في بريطانيا لتحريضه على الكراهية.

 

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