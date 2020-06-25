تأجيل بث الموسم الجديد من مسلسل The Handmaid's Tale لـ 2021

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


كغيره من العشرات من المسلسلات، تقرر تأجيل بث الموسم الرابع المنتظر من مسلسل The Handmaid's Tale بسبب فيروس كورونا لعام 2021.

وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن عرض المسلسل على منصة بث "هولو" تأجل لحين التأكد من انحسار جائحة كورونا بشكل كبير خلال العام المقبل.

ويعد المسلسل من أنجح الأعمال الدرامية في السنوات الماضية، وحصد العديد من جوائز إيمي، وشارك في بطولته النجمة الكبير إليزابيث موس.

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