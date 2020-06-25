تأجيل بث الموسم الجديد من مسلسل The Handmaid's Tale لـ 2021



وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن عرض المسلسل على منصة بث "هولو" تأجل لحين التأكد من انحسار جائحة كورونا بشكل كبير خلال العام المقبل.



ويعد المسلسل من أنجح الأعمال الدرامية في السنوات الماضية، وحصد العديد من جوائز إيمي، وشارك في بطولته النجمة الكبير إليزابيث موس.



كغيره من العشرات من المسلسلات، تقرر تأجيل بث الموسم الرابع المنتظر من مسلسل The Handmaid's Tale بسبب فيروس كورونا لعام 2021.