ميل جيبسون لن يشارك في الجزء الجديد القادم من فيلم Chicken Run

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أكدت الشركة المنتجة لفيلم الرسوم المتحركة Chicken Run، أن النجم الكبير ميل جيبسون لن يعود للمشاركة به بالأداء الصوتي، بعد الإعلان رسميا عن طرح جزء جديد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير.

وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن استوديو Aardman Animation Studios المسئول عن إنتاج فيلم الرسوم المتحركة البريطاني، أعلن أن ايجبسون لن يجسد شخصية "روكي" التي جسدها في الجزء الأول من الفيلم الذي طرح عام 2000.

ومن المقرر بدأ العمل على الفيلم قريبا، لطرحه بصالات العرض السينمائية بحلول عام 2021 المقبل.

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