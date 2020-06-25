ميل جيبسون لن يشارك في الجزء الجديد القادم من فيلم Chicken Run



وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن استوديو Aardman Animation Studios المسئول عن إنتاج فيلم الرسوم المتحركة البريطاني، أعلن أن ايجبسون لن يجسد شخصية "روكي" التي جسدها في الجزء الأول من الفيلم الذي طرح عام 2000.



ومن المقرر بدأ العمل على الفيلم قريبا، لطرحه بصالات العرض السينمائية بحلول عام 2021 المقبل.



أكدت الشركة المنتجة لفيلم الرسوم المتحركة Chicken Run، أن النجم الكبير ميل جيبسون لن يعود للمشاركة به بالأداء الصوتي، بعد الإعلان رسميا عن طرح جزء جديد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير.