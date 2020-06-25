بعد اشتعال صراع الليجا.. تعرف على المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد الفوز على حساب فريق ريال مايوركا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا برصيد 68 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب.

ولكن سيكون على زين الدين زيدان مدرب الريال وفريقه خوض الـ7 مباريات المقبلة كمواجهات نهائية لحسم اللقب، وسيحل الفريق الأبيض ضيفا ثقيلا على فريق إسبانيول في المواجهة المقبلة، ثم يواجه فريق خيتافي، ويلتقي مع أتلتيك بلباو في الجولة الرابعة والثلاثين.

وسوف يواجه ريال مدريد نظيره فريق الافيس بعد ذلك، ويلتقي مع غرناطة في الجولة الـ36 من الليجا على أن تكون المواجهتين الأخيرتين مع فريق فياريال وديبورتيفو ليجانيس بالترتيب.

ويحل فريق إسبانيول في المركز العشرين بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.