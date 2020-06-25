شديد الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 25/6/2020

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:09 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
توقعت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 25/6/2020، شديد الحرارة نهارا ولطيف في الليل، أما شمال الصعيد فيسود طقس حار نهارا معتدل ليلا.

ويميل الطقس للحرارة على القاهرة والوجة البحري، والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا، بينما السواحل الشمالية يسودها طقس معتدل نهارا وليلا، وفقا لما أكدته الأرصاد الجوية.
   
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيلها في البيان التالي:

القاهرة 34 21
الإسكندرية 29 20
وادى النطرون 34 20
طنطا 33 21
شبين الكوم 33 21
دمنهور 31 20
بلطيم 29 22
مطروح 26 19
السلوم 28 18
سيوة 34 19
بورسعيد 28 22
دمياط 28 22
الزقازيق 34 22
المنصورة 32 22
الإسماعيلية 34 22
السويس 34 22
العريش 29 20
رفح 29 21
رأس سدر 36 23
نخل 34 16
نويبع 35 24
طابا 33 20
كاترين 31 19
الطور 34 23
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 38 28
مرسى علم 38 27
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 24
المنيا 36 24
أسيوط 39 26
سوهاج 42 27
قنا 43 27
الأقصر 43 28
أسوان 45 28
إدفو 43 29
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 42 27
شلاتين 39 30
أبو رماد 38 28
حلايب 34 29
رأس حدربة 34 28

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس شديد الحرارة طقس اليوم حار طقس اليوم حالة الطقس اليوم حار نهارا الطقس الارصاد الجوية الارصاد

أخبار تهمك

هل ينجح ميسي في انضمام نجم يوفنتوس إلى برشلونة؟

منذ حوالي 5 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 22 ساعة

أرسنال يفاجيء برشلونة وريال مدريد

منذ 40 دقيقة

تعرف على مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على تجميد نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 20 ساعة

بعد موقف فايلر.. فيراري الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعة الا ربع

جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

وزير الخارجية يكشف مستجدات أزمتي سد النهضة وليبيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

طقس بارد ولطيف.. الأرصاد تصدر بيان هام

الأرصاد عن طقس اليوم.. ارتفاع الحرارة لـ27 درجة

القاهرة 35.. ننشر تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس (بيان بالدرجات)

اخبار الطقس اليوم السبت 11/4/2020 في جميع المحافظات.. وهذا بيان بدرجات الحرارة

احذروا التقلبات.. الأرصاد تعلن: هذه المناطق تشهد أمطار ورياح وأتربة

تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة 21/4/2020

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

07:55 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

09:44 م

جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري

08:35 ص

بعد موقف فايلر.. فيراري الأهلي يحدد وجهته المقبلة

08:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!