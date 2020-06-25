شديد الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 25/6/2020
الخميس 25/يونيو/2020 - 09:09 ص
توقعت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 25/6/2020، شديد الحرارة نهارا ولطيف في الليل، أما شمال الصعيد فيسود طقس حار نهارا معتدل ليلا.
ويميل الطقس للحرارة على القاهرة والوجة البحري، والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا، بينما السواحل الشمالية يسودها طقس معتدل نهارا وليلا، وفقا لما أكدته الأرصاد الجوية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيلها في البيان التالي:
القاهرة 34 21
الإسكندرية 29 20
وادى النطرون 34 20
طنطا 33 21
شبين الكوم 33 21
دمنهور 31 20
بلطيم 29 22
مطروح 26 19
السلوم 28 18
سيوة 34 19
بورسعيد 28 22
دمياط 28 22
الزقازيق 34 22
المنصورة 32 22
الإسماعيلية 34 22
السويس 34 22
العريش 29 20
رفح 29 21
رأس سدر 36 23
نخل 34 16
نويبع 35 24
طابا 33 20
كاترين 31 19
الطور 34 23
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 38 28
مرسى علم 38 27
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 24
المنيا 36 24
أسيوط 39 26
سوهاج 42 27
قنا 43 27
الأقصر 43 28
أسوان 45 28
إدفو 43 29
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 42 27
شلاتين 39 30
أبو رماد 38 28
حلايب 34 29
رأس حدربة 34 28
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