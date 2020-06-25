شديد الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 25/6/2020

توقعت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 25/6/2020، شديد الحرارة نهارا ولطيف في الليل، أما شمال الصعيد فيسود طقس حار نهارا معتدل ليلا.





ويميل الطقس للحرارة على القاهرة والوجة البحري، والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا، بينما السواحل الشمالية يسودها طقس معتدل نهارا وليلا، وفقا لما أكدته الأرصاد الجوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيلها في البيان التالي:



