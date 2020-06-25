رد ناري من شوبير بشأن عودة الدوري المصري

علق الإعلامي أحمد شوبير بشكل ناري على من يتهمون النادي الأهلي بأنه أحد أسباب رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في عودة مسابقة الدوري العام هذا الموسم ليتمكن الأحمر من الفوز به.





وقال شوبير في تصريحات الإذاعي: " كل مايتكلموا عن الدورى يقولوا راجع عشان الأهلى، أيه العلاقة بين الأهلى وعودة الدورى، رؤساء الأندية بيقولوا هنغرم ملايين بسبب الأهلى، هو الأهلى ماله ولا ذنبه أن بيدور على الحق".





وتابع: " الدنيا اتشقلب حالها بدل ما نصفق للمجتهد ونقوله برافو بنهاجمه، الأهلى مش عايز حد يديه الدورى، الأهلى بياخد الدورى بمجهوده وبإنجازاته وسواعد لاعبيه، مش محتاج مساعدة من حد، لو فقدتوا الأمل فى التتويج بالدورى فكروا حتى تكسبوا مباراة الأهلى".





وأضاف: " الدورى المغربى راجع، والأندية اللى هتقابلوها فى أفريقيا هترجع وتبقى جاهزة فنياً وبدنياً هتعملوا أيه ساعتها، الكاف قال لازم الفرق الأربعة يعملوا مسحات كورونا ويستعدوا لأنه مش هيلغى أو يأجل بطولاته".





ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر في بطولة الدوري.