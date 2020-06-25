قراصنة يختطفون سفينة كورية جنوبية غرب إفريقيا

أفاد موقع "درياد غلوبال"، اليوم الخميس، قراصنة مسلحون مجهولون اختطفوا سفينة كورية جنوبية على متنها 5 بحارة في المياه قبالة بنين، غرب إفريقيا.

وقد هاجم عدد من القراصنة المسلحين على متن زورق سريع، سفينة "بانوفي فرونتير" لصيد الأسماك في المياه، قبالة ميناء كوتونو في جنوب بنين.

وبحسب موقع "درياد غلوبال"، صعد المجهولون شاهرين أسلحتهم، إلى السفينة التي كانت تقل أيضا مواطنا غانيا، واختطفوا 5 كوريين من طاقم السفينة، واتجه زورقهم نحو مياه الشرق التي تتبع لنيجيريا.

وذكر الموقع، أنه لم يعرف وضع وحالة البحارة الكوريين حتى الآن، وأن هذا الهجوم هو السابع من نوعه قبالة ميناء كوتونو في هذا العام.

وفي وقت سابق، قد كشف الموقع عن اختطاف مواطن كوري جنوبي أثناء عملية صيد الجمبري، من قبل قراصنة في يوم 3 مايو، وتم الإفراج عنه في يوم 8 يونيو بعد مرور 37 يوما من اختطافه في المنطقة الجنوبية من نيجيريا.