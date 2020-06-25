غدًا.. صافينار ضيفة live مع الإعلامي كريم أسامة عبر الإنستجرام

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تحل الفنانة الاستعراضية صافينار غدًا ضيفة مع الإعلامي كريم أسامة في تجربة "اللايف" الخاص به عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وذلك عقب استضافته عدد كبير من إعلاميات وجميلات الوطن العربي فى الفترة الماضية، ويكون اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.



وقد قدم كريم أسامة تجربة جديدة من نوعها على الانستجرام في أول تجربة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وتدور أحداث اللايف فى إطار ترفيهى يتخلله عدد كبير من التحديات ، جاءت فكرة هذه التجربة كوسيلة لاستغلال أوقات الفراغ بشكل إيجابي بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في العالم ، حيث لاقت هذه التجربة إعجاب الكثير من المتابعين .





وفي سياق آخر، شاركت صافينار في العديد من الأعمال السينمائية منها:"أبو البنات ، و عيال حريفة ، و30 يوم في العز ، وحياتي مبهدلة ، كما تستعد حاليًا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفني.



والجدير بالذكر أن كريم أسامة شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية مع النجم "يوسف الشريف " ، بالإضافة إلى مشاركته بمسلسل قوت القلوب والذي عرض خارج الماراثون الرمضانى لعام 2020 ، شارك أيضًا في مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، ومسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري.