غدًا.. صافينار ضيفة live مع الإعلامي كريم أسامة عبر الإنستجرام

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تحل الفنانة الاستعراضية صافينار غدًا ضيفة مع الإعلامي كريم أسامة في تجربة "اللايف" الخاص به عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وذلك عقب استضافته عدد كبير من إعلاميات وجميلات الوطن العربي فى الفترة الماضية، ويكون اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقد قدم كريم أسامة تجربة جديدة من نوعها على الانستجرام في أول تجربة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وتدور أحداث اللايف فى إطار ترفيهى يتخلله عدد كبير من التحديات ، جاءت فكرة هذه التجربة كوسيلة لاستغلال أوقات الفراغ بشكل إيجابي بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في العالم ، حيث لاقت هذه التجربة إعجاب الكثير من المتابعين .


وفي سياق آخر، شاركت صافينار في العديد من الأعمال السينمائية منها:"أبو البنات ، و عيال حريفة ، و30 يوم في العز ، وحياتي مبهدلة ، كما تستعد حاليًا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفني.

والجدير بالذكر أن كريم أسامة شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية مع النجم "يوسف الشريف " ، بالإضافة إلى مشاركته بمسلسل قوت القلوب والذي عرض خارج الماراثون الرمضانى لعام 2020 ، شارك أيضًا في مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، ومسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري.

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على تجميد نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعرف على مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الخارجية يكشف مستجدات أزمتي سد النهضة وليبيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

أرسنال يفاجيء برشلونة وريال مدريد

منذ 39 دقيقة

هل ينجح ميسي في انضمام نجم يوفنتوس إلى برشلونة؟

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ ساعة و 16 دقيقة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد موقف فايلر.. فيراري الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ أقل من ساعتين

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 22 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

07:55 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

09:44 م

جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري

08:35 ص

بعد موقف فايلر.. فيراري الأهلي يحدد وجهته المقبلة

08:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!