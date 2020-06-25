بعد الفوز على شيفيلد.. موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في عبور لقائه ضد شيفيلد يونايتد بسهولة شديدة، بالفوز بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي شهده ملعب أولد ترافورد، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويدين اليونايتد بالفضل لمهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال، والذي تكفل بتسجيل ثلاثية فريقه في الدقائق 7 و44 و74 من عمر المباراة.





بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 49، وبقى في المركز الخامس، وواصل الضغط على تشيلسي، صاحب المركز الرابع.





وستكون مباراة مانشستر يونايتد المقبلة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث سيحل ضيفاً على ملعب كارو رود، لمواجهة نادي نوريتش سيتي.





وسوف تقام المباراة مساء يوم السبت 27 يونيو، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، السابعة والنضف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت أبو ظبي، الرابعة والنصف مساءاً بتوقيت جرينتش.