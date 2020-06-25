لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على تجميد نجم الأهلي

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:18 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

أعلن الجهاز الفنى بالنادي الأهلى استمرار تجميد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، وأصر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على موقفه بعدم مشاركة اللاعب فى المران الجماعي للفريق.

 

وتمسك السويسرى بتجميد اللاعب خلال الفترة المقبلة، لحين رحيله عن الفريق.

 

وقام صالح جمعة بافتعال العديد من الأزمات و تعمد الهجوم على فايلر فى أكثر من مناسبة سابقة، ليطلب السويسري خروجه من قائمة الفريق.

 

وغاب صالح جمعة عن مران القلعة الحمراء الذى انطلق، أمس الأربعاء، على ملعب مختار التتش، بعد توقف أكثر من 3 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا، استعدادا لعودة لمنافسات الدوري المصري الممتاز فى يوليو القادم، حسب قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ 36 دقيقة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 21 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ 6 دقائق

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 19 ساعة

تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

هل ينجح ميسي في انضمام نجم يوفنتوس إلى برشلونة؟

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 17 ساعة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

07:55 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

09:44 م

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!