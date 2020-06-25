لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على تجميد نجم الأهلي

أعلن الجهاز الفنى بالنادي الأهلى استمرار تجميد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، وأصر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على موقفه بعدم مشاركة اللاعب فى المران الجماعي للفريق.

وتمسك السويسرى بتجميد اللاعب خلال الفترة المقبلة، لحين رحيله عن الفريق.

وقام صالح جمعة بافتعال العديد من الأزمات و تعمد الهجوم على فايلر فى أكثر من مناسبة سابقة، ليطلب السويسري خروجه من قائمة الفريق.

وغاب صالح جمعة عن مران القلعة الحمراء الذى انطلق، أمس الأربعاء، على ملعب مختار التتش، بعد توقف أكثر من 3 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا، استعدادا لعودة لمنافسات الدوري المصري الممتاز فى يوليو القادم، حسب قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.