الزمالك يرفض استكمال الدوري المصري

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:45 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال


يرفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور استكمال مباريات بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وكان عدة أندية قاموا بخوض تدريباتهم استعدادا لعودة بطولة الدوري المصري على رأسهم النادى الأهلى الذي يتدرب على مجموعتين .

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أن اللاعبين خائفين من العودة للتدريبات بسبب فيروس كورونا بجانب الخوف من الاصابات بعد فترة التوقف التى دامت لثلاث أشهر .

وقال أمير مرتضي منصور، إن جميع الأجواء تؤكد صعوبة استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم، مشدداً علي رفض نادي الزمالك الاستمرار في البطولة .

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