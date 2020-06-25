جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز









تمكن نادي أتالانتا من الفوز على نظيره نادي لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي أتالانتا إلى ٥٤ نقطة ليتواجد فب المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بينما يقف رصيد نادي لاتسيو عند ٦٢ نقطة ليستمر في المركز الثاني.





ويستعرض لكم موقع "كورنر سبورت" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:





١- يوفنتوس ٦٦ نقطة





٢- لاتسيو ٦٢ نقطة





٣- إنتر ميلان ٥٨ نقطة





٤- أتالانتا ٥٤ نقطة





٥- روما ٤٨ نقطة





٦- نابولي ٤٢ نقطة





٧- بارما ٣٩ نقطة





٨- ميلان ٣٩ نقطة





٩- هيلاس فيرونا ٣٨ نقطة





١٠- كالياري ٣٥ نقطة





١١- بولونيا ٣٤ نقطة





١٢- ساسولو ٣٢ نقطة





١٣- فيورنتينا ٣١ نقطة





١٤- تورينو ٣١ نقطة





١٥- أودينيزي ٢٨ نقطة





١٦- سامبدوريا ٢٦ نقطة





١٧- جنوي ٢٥ نقطة





١٨- ليتشي ٢٥ نقطة





١٩- سبال ١٨ نقطة



