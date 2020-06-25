زيدان بعد استعادة الصدارة: تتبقى 7 نهائيات ولن يحسم شيء قبل آخر جولة









حقق نادي ريال مدريد فوزا هاما على حساب نظيره نادي ريال مايوركا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليستعيد صدارة الليجا مرة أخري من برشلونة.









وقال زيدان عقب المباراة:"تتبقى 7 نهائيات ولن يحسم شيء قبل آخر جولة، نحن جميعا سعداء بما نحققه، يتغير اللاعبون في التشكيلة والمهم أن الديناميكية لا تتغير نحتاج للاستحواذ على الكرة، التشكيلة غير مهمة. أنا راضٍ بما رأيته في أرض الملعب. وبالتأكيد بإمكاننا القيام بما هو أفضل، تساورنا مشاعر طيبة، لقد افتقدنا لبعض الحدة هجوميا، لكننا قدمنا أداء دفاعيا جادا ومميزا. دافعنا بشكل جماعي وحافظنا على نظافة شباكنا وهو أمر مهم".









وأضاف مدرب ريال مدريد:"‏ليس لدينا الوقت الكافي لخوض غمار عدة جلسات تدريبية. نتجهز لكي نلعب كل 3 أيام. أداء اللاعبين وردة فعلهم الليلة كانت مثيرة للإعجاب، لأن ما يقومون به ليس سهلا".



