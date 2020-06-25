تطورات صفقة انتقال محمد عبد العاطي إلى الزمالك

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:39 ص
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
علي خلاف

تخطط إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.

تطورات صفقة محمد عبد العاطي في الزمالك

تحدثت تقارير صحفية عن اقتراب محمد عبد العاطى، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، من الانتقال إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد.

وربطت التقارير اسم محمد عبد العاطي بصفقات الزمالك السوبر التي أعلن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، فى تصريحاته بالساعات الأولى من صباح اليوم عن الانتهاء من إتمام 4 صفقات سوبر للفريق الكروى الأول، ربط البعض "ديفيندر" دجلة بتلك الصفقات.

وتحدث مصدر مطلع بوادى دجلة في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء أن الزمالك لم يتقدم بأى عرض رسمى للحصول على خدمات محمد عبد العاطى خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وأوضح المصدر أن عبد العاطي لم يتلق أى عروض رسمية لتتم مناقشته فى الفترة الحالية، وأن الأحاديث التى يتم تداولها حول دخول اللاعب فى حسابات بعض الأندية مجرد أحاديث شفهية لم ترتق إلى العروض الرسمية.

 وشدد المصدر على أن محمد عبد العاطى من القوام الأساسى لفريق وادى دجلة والاستغناء عن خدماته سيكون بعد قرار المدير الفنى الجديد للفريق، اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو.

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