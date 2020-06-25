الفيوم تحصد المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:28 ص
بوابة الفجر
ريهام على
صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة قد حصلت مؤخرا على المركز الثامن في ترتيب الجامعات المصرية، وفقا لتصنيف التايمز للجامعات الشابة، The Young University Ranking 2020، وذلك اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020،

وأوضح رئيس جامعة الفيوم، في بيان صحفي، أن هذا التصنيف يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير من أهمها: البحث العلمي، النظرة الدولية، الموارد المتاحة، العملية التدريسية، نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس والسمعة الأكاديمية.

كما أوضح سيادته أن تصنيف هذا العام 2020، يشمل 414 جامعة بعد أن كان 315 جامعة عام 2019. 

هذا ويتقدم دكتور شديد بالتهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم على هذا الإنجاز الذي لم يكن يتحقق بدون جهود كافة العاملين بالجامعة كما يتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة التصنيف الدولي بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور كمال غلاب وإشراف ومتابعة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حيث أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد وافقت على المشروع البحثي المقدم من الباحثين المتخصصين بكلية الحاسبات والمعلومات ـ جامعة الفيوم بعنوان: "نظام لتقديم حلول لمجابهة والحد من تبعات الوباء العالمي بسبب فيروس كورونا المستجد"، وذلك ضمن مشروعات تطوير التعليم التي تطرحها الأكاديمية ضمن برنامج "طبق فكرتك"، والذي يأتي تأكيدا على دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في خدمة المجتمع.

وقد أكد أن ذلك المشروع كان من أوائل المشروعات البحثية التي تقدمت بها الجامعات المصرية للمساهمة في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد على البلاد، ذلك من خلال استخدام تطبيقات الهاتف المحمول سواء للشخص المريض الذي ثبت ايجابية إصابته بالفيروس في آخر 14 يوم قبل ثبوت المرض وتحديد الأماكن التي زارها أو الهاتف الخاص بالاشخاص الذين قاموا بالتعامل معه من خلال تتبع أماكنهم أيضا باستخدام بيانات هواتف المحمول.

هذا وقد صرح الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس الفريق البحثي المنفذ للمشروع بأن هذا المشروع يعد من أوائل المشروعات البحثية التي تنفذها الجامعات بدعم كامل من عناية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما أوضح سيادته بأن هذا النظام المقترح يعمل كذلك على الحد من انتشار الفيروس حيث يقوم بتنبيه المواطن من الاقتراب من اي مكان يحتمل حدوث إصابه له بها وذلك عن طريق برنامج موبايل خاص بذلك تفاديا للعدوى وإذا تواجد بمكان يحتمل حدوث عدوى له بها يخبره بضرورة العزل الذاتي، كما يقوم النظام بإرسال إشارات وتعليمات سلامه للمواطن عن كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

هذا ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من شهر يوليو 2020، ويستمر لمدة أربعة أشهر.

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