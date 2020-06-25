هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"





شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها بصور جديدة لها، على حسابها الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".وظهرت هبة بإطلالة ساحرة مرتدية بلوزة مشجرة، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل، ووضعت مكياج هادئ يتناسب مع إطلالتها فزادها جميلا.يُذكر أن هبة مجدي قد شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي يشاركها في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.