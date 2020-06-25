بعد فوز ليفربول على كريستال بالاس.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:06 ص
ليفربول
ليفربول
عبد القادر عرابي

اكتسح ليفربول ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت أحداثها بملعب أنفيلد رود، في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الأنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد للريدز في الدقيقة 23 من ركلة حرة، ثم أضاف الهدف الثاني، النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني، أضاف البرازيلي فابينيو الهدف الثالث في الدقيقة 55، قبل أن يختتم ساديو ماني سجل أهداف ليفربول في الدقيقة 69.

رفع ليفربول رصيده للنقطة 86، ويكفيه الحصول على نقطتين فقط، للتويج باللقب رسمياً، بينما ظل كريستال بالاس تاسعاً برصيد 42 نقطة.
وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 3/0، حيث سجل الفرنسي أنتوني مارسيال ثلاثية فريقه.

وفاز وولفرهامبتون على ضيفه بورنموث بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة إيفرتون ومضيفه نوريتش سيتي.
وحقق أستون فيلا تعادلاً هاماً أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-1، حيث سجل هدف الفيلانز، النجم المصري أحمد المحمدي.

وفي ضوء تلك النتائج، يصبح ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم على النحو التالي:

1- ليفربول 86 نقطة.
2- مانشستر سيتي 63 نقطة.
3- ليستر سيتي 55 نقطة.
4- تشيلسي 51 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 49 نقطة.
6- وولفرهامبتون واندررز 49 نقطة.
7- توتنهام 45 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.
9- كريستال بالاس 42 نقطة.
10- إيفرتون 41 نقطة.
11- أرسنال 40 نقطة.
12- بيرنلي 39 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 39 نقطة.
14- ساوثهامبتون 37 نقطة.
15- برايتون 33 نقطة.
16- واتفورد 28 نقطة.
17- وست هام يونايتد 27 نقطة.
18- بورنموث 27 نقطة.
19- أستون فيلا 27 نقطة.
20- نوريتش سيتي 31 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 11 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 15 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 14 ساعة

تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

منذ ساعتين و 48 دقيقة

وفاء عامر تعلن عن إصابة شقيقتها بجلطة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!