هل ينجح ميسي في انضمام نجم يوفنتوس إلى برشلونة؟

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:04 ص
ميسي
ميسي
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في إتمام صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي ينتقل بموجبه البوسني ميراليم بيانيتش نجم السيدة العجوز إلى البرسا مقابل رحيل البرازيلي آرثر ميلو نجم برشلونة إلى البيانكونيري.
وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن ميلو منفتح في الأيام الماضية على إمكانية الانضمام إلى يوفنتوس بعد أن كان يرفض الرحيل عن صفوف البلوجرانا.


وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميسي يفضل انضمام بيانيتش إلى الفريق وأنه يرغب في إتمام الصفقة التبادلية، حيث يعتبر آرثر خارج تفضيلات النجم الأرجنتيني.


وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لا سيما أن الصفقة التبادلية يجب أن تتم بحلول 30 يونيو الحالي كحد أقصى من أجل ضبط ميزانية الناديين.


وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن النجم البرازيلي كان قد انضم إلى برشلونة مقابل 31 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليونًا كمتغيرات بينما تُقدر قيمة البوسني بيانيتش بـ50 مليون يورو.

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