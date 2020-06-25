بالأبيض.. إنجي علاء تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.





شاركت المؤلفة إنجي علاء جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".وظهرت إنجي في الصورة وهي ترتدي ملابس "فورمال" باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا، وضاعفت جمالها بوضع مكياج هادئ يتناسب مع إطلالتها.وتفاعل مع الصورة الكثير من محبيها وتعددت التعليقات حيث علق أحد متابعيها: "مبدعة"، وأضاف آخر: "زي القمر تبارك الله". وفي السياق ذاته، علق أحد المتابعين: "أحلى واحدة في الكوكب".يُذكر أن الكاتبة إنجي علاء قامت بتصميم الملابس الخاصة بمسلسل "النهاية"، وأشاد بها الجمهور لما أظهرته في تصميماتها من تميز وإبداع.