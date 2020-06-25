موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:59 ص
ميلان
ميلان
أمل الحلفاوي


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان لمواجهة قوية أمام روما، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

المباراة سوف تقام يوم الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري، عند الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت السعودية، والسابعة والربع بتوقيت الإمارات، والثالثة والربع بتوقيت جرينتش.

ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين روما وميلان، أرضية ملعب سان سيرو.

ميلان يحتل المركز الثامن برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

جدير بالذكر أن ميلان في اللقائين السابقين بعد العودة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، تعادل سلبيا في الأول أمام يوفينتوس ليمنح الأخير الأفضلية والتأهل إلى دور نهائي كأس إيطاليا، بينما حقق الفوز في الثاني برباعية مقابل هدف أمام ليتشي، بالجولة الماضية من الدوري الإيطالي.

فيما لعب روما لقاء وحيد فقط منذ استئناف المنافسات الرياضية في إيطاليا، وحقق الفوز بثنائية مقابل هدف، أمام سامبدوريا في الكالتشيو.

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