عبد الله بكري يوافق على الانتقال للزمالك





ذكرت تقارير صحفية أن عبد الله بكري نجم دفاع براميدز أعطى موافقته المبدئية على الرحيل إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وارتداء القميص الأبيض بداية من الموسم المقبل.





وطلب مسئولو الزمالك التعاقد مع عبد الله بكري في فترة الانتقالات الحالية خاصة عقب تعثر مفاوضات القلعة في التعاقد مع أحمد أيمن منصور نجم دفاع براميدز بسبب تمسك مسئولو براميدز بخدماته خاصة بعد أن أصبح رحيل الإيفواري ويلفريد كانون محتمل بشكل كبير عقب قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب إلى ثلاث لاعبين فقط.





وأعلن عبد الله بكري موافقته على الرحيل إلى الزمالك ولكن بشرط الحصول على نفس القيمة المادية التي يحصل عليها مع براميدز.





وعلى الجانب الآخر، ولا يمانع براميدز التجديد لعبد الله بكري في حالة موافقته على تخفيض عقده مع الفريق وذلك ضمن السياسة التي تسعى الإدارة الجديدة إلى تحقيقها بتخفيض العقود المبالغ فيها ووضع سقف لعقود اللاعبين التي ترتفع نسبياً عن عقود لاعبي القطبين لتمنحهم أفضلية في الانتقالات على الأهلي والزمالك.









ومن المتوقع أن يحسم مسئولو براميدز مصير عبد الله بكري خصوصا أن اللاعب ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل ومن حقه الانضمام لأي فريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.



