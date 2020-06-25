موعد مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:54 ص
آرسنال
آرسنال
أميرة فطيم
يحل فريق آرسنال ضيفا ثقيلًا على نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الخميس الموافق 25 يونيو الجاري، على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون:-

من المقرر أن يقاء اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والخامسة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون:-

وستُذاع المواجهة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات البريميرليج. 

تاريخ المواجهات بين الفريقين:-

وسبق أن التقيا الفريقان في 49 مباراة بمختلف المسابقات، وحسم الجانرز 26 مواجهة، فيما فاز  ساوثهامبتون في 10 مباريات، تعادلا في 13 لقاء.

وفي آخر 5 مواجهات، نجح آرسنال في الفوز بمبارتان، مقابل انتصار وحيد لساوثهامبتون، فيما تعادلا في لقاءين.

ويتواجد آرسنال في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز الـ 14 برصيد 37 نقطة، حصدهم من 30 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 مواجهات، فيما خسر في 16 لقاء.

أخبار تهمك

عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 15 ساعة

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

وفاء عامر تعلن عن إصابة شقيقتها بجلطة

منذ حوالي 6 ساعات

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 17 ساعة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

03:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!