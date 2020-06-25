موعد مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل فريق آرسنال ضيفا ثقيلًا على نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الخميس الموافق 25 يونيو الجاري، على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون:-





من المقرر أن يقاء اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والخامسة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون:-





وستُذاع المواجهة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات البريميرليج.





تاريخ المواجهات بين الفريقين:-





وسبق أن التقيا الفريقان في 49 مباراة بمختلف المسابقات، وحسم الجانرز 26 مواجهة، فيما فاز ساوثهامبتون في 10 مباريات، تعادلا في 13 لقاء.





وفي آخر 5 مواجهات، نجح آرسنال في الفوز بمبارتان، مقابل انتصار وحيد لساوثهامبتون، فيما تعادلا في لقاءين.



