كلوب: مباراتنا أمام مانسشتر سيتي ستحظي بإهتمام جميع متابعي كرة القدم









عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن سعادته بفوز فريقه علي كريستال بالاس بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وقال كلوب:"لقد أظهرنا الكثير بل ربما أظهرنا كل ما يمكن إظهاره في المباراة أردت مشاهدة أفضل كرة قدم ممكنة خلف الأبواب المغلقة وبالفعل شاهدت أفضل ضغط عكسي وأفضل كرة قدم في مثل هذه الظروف أظهرنا احترامنا لجماهيرنا وقدمنا لهم كرة قدم كأنما حضروا المباراة بالمدرجات."





واضاف يورجن:" سأشاهد مباراة تشلسي والسيتي لا لتحضير احتفال الفوز بالدوري ولكن للتحضير لمباراتيا معهما متأكد أن مباراتنا مع السيتي سوف تحظى بمتابعة جميع متابعي كرة القدم في العالم، الأولاد يحبون طريقتنا في اللعب ويعلمون أنها سر نجاحنا. لا أذكر الكثير من المباريات حينما كنا متقدمين برباعية نظيفة بعد الدقيقة 80 واللاعبون يطاردون الكرة بهذا الشكل وكأنها آخر كرة على سطح الكوكب."



