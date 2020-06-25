موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:48 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
أحمد عصام



يلتقي فريق يوفنتوس مع فريق ليتشي يوم الجمعة 26 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب اليوفي ارينا ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي. 

موعد مباراة يوفنتوس ضد ليتشي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق يوفنتوس وفريق ليتشي في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر إلا مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي :- 

ويحتل يوفنتوس في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فريق لاتسيو صاحب المركز الثاني والذي خسر بالأمس من فريق اتالانتا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين. 

الجدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد حقق الفوز على فريق بولونيا في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

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