كارتيرون يعلق على انسحاب الزمالك من الدوري

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:46 ص
كارتيرون
كارتيرون
ريهام عبدالمحسن

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بأنه يفضل إلغاء الموسم وذلك تعقيباً على الأزمة الدائرة بخصوص استكمال بطولة الدوري المصري في الفترة المقبلة.

وصرح هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك مؤخرًا عن رفض مجلس إدارة القلعة البيضاء بالإجماع في اجتماعه اليوم عودة الدوري الذي يخطط اتحاد الكرة المصري لعودته في منتصف شهر أغسطس المقبل على أقصى تقدير.


وقال باتريس كارتيرون في تصريحات لوسائل الإعلام:"أفضل بداية موسم جديد من بطولة الدوري المصري في الفترة القليلة على استكمال النسخة الحالية من البطولة".


وأضاف:"الزمالك يحتاج إلى أكثر من شهرين من أجل استعادة المستوى الفني والبدني قبل خوض المباريات عقب فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضي".


وتابع:"طلبت من اتحاد الكرة المصري أثناء الجلسة التي انعقدت اليوم مع مدربي البطولة بفترة إعداد مناسبة قبل استئناف بطولة الدوري بعد توقف لأكثر من 3 أشهر".
وأردف قائلا:"اعترض على الفترة المقترحة من قبل اتحاد الكرة المصري لإعداد الفرق قبل استكمال الدوري".


واختتم باتريس كارتيرون تصريحاته قائلاً:"هناك فرق كبير بين عودة بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا لأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) منح الفرق المتأهلة وقت كاف لخوض البطولة التي سوف تعود في شهر سبتمبر، سوف اتحدث مع مجلس إدارة الزمالك حول وجهة نظري بخصوص استئناف الدوري".


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