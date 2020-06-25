ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الأربعاء

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:43 ص
ميسي
ميسي
غدير أحمد


أقيم أمس ثلاثة مباريات من مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الإسباني، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي.

ويتصدر الأرجنيتين ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفًا، حيث فشل في هز شباك أتلتيك بيلباو، في المواجهة التي أقيمت بينهم، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

ويحل كريما بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 17 هدف، ويقتراب أكثر من صدارة هدافي الدوري الإسباني.

ويذكر أن ميسي كان قد توج بجائزة هداف الدوري الإسباني بالموسم الماضي بعدما سجل 36 هدفًا.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم كالتالى:-

1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا

2- كريم بنزيما.. 17 هدفًا

3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا

4- لوكاس بيريز.. 11 هدفًا

5- لويس سواريز .. 11 هدفًا

6- روجر مارتي .. 11 هدفًا

7- أوكامبوس .. 11 هدفًا

8- أنخيل رودريجيز.. 10 أهداف

9- راؤول جارسيا .. 10 أهداف

10- ياجو أسباس.. 10 أهداف

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ ساعة و نصف

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 9 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 18 ساعة

وفاء عامر تعلن عن إصابة شقيقتها بجلطة

منذ حوالي 6 ساعات

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 17 ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

03:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!