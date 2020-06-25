المثلولي يكشف كواليس اتفاقه مع الزمالك





كشف حمزة المثلوثي نجم الصفاقسي التونسي كواليس مفاوضات واتفاق الزمالك بالتفصيل معه كما تحدث عن رد فعل مسئولي الصفاقسي على المفاوضات عندما أخبرهم بها.









وقال المثلوثي في تصريحات لصحيفة الصحافة التونسية:"لقد حصل الاتفاق المبدئي مع الزمالك منذ أيّام قليلة ولكن في عالم كرة القدم قد تتغيّر المعطيات سريعا باعتبار أن القوانين قد تتغيّر في مصر. وبالتالي لا يمكن الحديث عن انتقال رسمي إلا بعد توقيع العقود وهو أمر لن يحصل إلا بعد فترة من الآن ولكن في اعتقادي تبدو المسألة شبه محسومة بما أن كل طرف مقتنع بقراره وبالتالي فإن الأمور ستسير على المنوال الذي يريده كل واحد منا من خلال تتويج المفاوضات بتعاقد رسمي".









وأضاف:"علاقتي بالصفاقسي قويّة للغاية ولا يمكنه أن اتّخذ أي قرار إلا بعد استشارة الإدارة، أخبرت المسئولين بكل تفاصيل المفاوضات، حيث تجمعني بالعديد منهم علاقة احترافية وتقدير متبادل".









وتابع:"سبق أن عشت مرحلة مشابهة لما عشته مع الصفاقسي مؤخرًا خلال انتقالي من البنزرتي إلى قبل أربعة مواسم، حيث تمّت الأمور بعد موافقة مجلس البنزرتي الذي عاملني باحترام وهذه المرّة وبعد كل الذي وجدته في الصفاقسي من ترحاب لا يمكن أن أقبل أي عرض إلا بعد أن أعرف موقف هيئة الصفاقسي بخصوص تمديد العقد أو اختيار وجهة جديدة وقد ساندت في النهاية قراري بحكم أنّه في حالة انضمامي إلى الزمالك أكون قد انتقلت من فريق كبير إلى فريق كبير آخر كما أنني عبّرت منذ فترة طويلة عن رغبتي في البقاء مع الفريق والصفاقسي احترم قراري وتمنى لي التوفيق فيما هو قادم. لدي أمل في الاستمرار مع الصفاقسي حتى نهاية الموسم ولكن هذا الأمر سيعود لإدارة الزمالك".









وعن العرض المالي المقدّم من قبل الزمالك، قال المثلوتي:" لا بدّ من الابتعاد عن اللغة الخشبية فالعرض المالي مهمّ لكل لاعب ويصنع الفارق في عديد المناسبات، فالزمالك استفاد من وجودي حرّا من أي ارتباط وقدّم لي عرضا لا يمكن رفضه من الناحية المادية وبالنظر إلى عودة الفريق القوية على الساحة القارية وقاعدته الجماهيرية العريضة فإن اختيار الزمالك أصبح منطقيا للغاية، حيث سأضمن اللعب في أعلى مستوى خاصة في حالة تتويج الفريق برابطة أبطال أفريقيا وبالتالي فإن الانتقال يضمن لي الاستفادة الرياضية والمالية في الوقت نفسه، ويجعلني أيضا أمام مسؤولية كبيرة من أجل تأكيد مستواي مع النادي الصفاقسي خلال السنوات الأخيرة، وكذلك أحقيتي باللعب لفريق له شعبية كبيرة في مصر وخارجها".









وأردف قائلا:" أعتقد أن وضع الزمالك الحالي يشجّع أي لاعب على قبول العرض خاصة بعد نجاح اللاعبين التونسيين في هذا الفريق وأنا لا أبحث عن المقارنة بين الفرق غير أنّني مثل أي لاعب أرغب في خوض تجربة مختلفة بعد قرابة 10 سنوات في البطولة التونسية وأعتبر أن الزمالك وفّر لي فرصة لا يمكن رفضها بالمرّة، واختياري لهذا الفريق كان عن اقتناع كامل رغم أن الفرصة كانت متوفرة من أجل خوض تجربة احترافية أخرى، ولكن ليس من السهل الجمع بين البعدين الرياضي والمالي في آن واحد".









وعن فرجاني ساسي نجم الزمالك، قال المثلوثي: "وجود الفرجاني لم يكن السبب الأساسي في اختيار الزمالك لأن سمعة الفريق في تونس ممتازة والجميع يعلم أن الزمالك من أفضل الفرق الأفريقية على مرّ التاريخ ولا يحتاج إلى إشادة مني والنجاح الذي عرفه ساسي مع هذا الفريق ورغبته في البقاء معه رغم كثرة العروض يؤكدان أن كل الظروف تساعد على النجاح ومن الطبيعي أن أتحدث معه بخصوص مختلف المعطيات ولكن في النهاية فإن الزمالك فريق لا يمكن رفضه أو التردد في قبول عرضه".









وعن موعد السفر إلى مصر، قال المثلوثي:"هذه المسألة لم تحسم بعد، بما أن الرحلات الجوية متوقفة منذ فترة وبعد فترة قريبة قد تتضح الأمور بشكل نهائي فأنا لست متسرّعا خاصة أنني لن أكون قادرا على اللعب إلا خلال الموسم المقبل على الرغم من أنني أتمنى أن تغيير القوانين بما قد يجعلني أشارك مع الفريق".







