الزمالك يواصل محاولاته للحصول على خدمات عبدالعاطي بأمر من كارتيرون

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:39 ص
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
أمل الحلفاوي


يحاول مسئولو نادي الزمالك، بذل أقصى جهوداته من أجل الظفر بخدمات محمد عبد العاطي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وضع عدد من اللاعبين كمتطلبات له خلال الفترة المقبلة، لتدعيم خطوط الفريق في الموسم المقبل، والتي يأتي على رأسها محمد عبدالعاطي، من أجل مزاملة الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي.

وكثف مسئولو القلعة البيضاء مفاوضاتهم خلال الساعات الماضية، مع عبدالعاطي، قبل حسم كل الأمور مع إدارة ناديه وادى دجلة.

 ويحاول الزمالك تقريب وجهات النظر مع إدارة نادي وادي دجلة بشأن التفاصيل المادية.

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