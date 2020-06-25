ألكانتارا يصدم بايرن ميونيخ بقرار مفاجئ









تلقى نادي بايرن ميونيخ الألماني صدمة من لاعب فريقه الأول لكرة القدم الإسباني تياجو ألكانتارا، والذي سوف ينتهي عقده نهاية الموسم المقبل.





بايرن ميونخ كان يخطط خلال الفترة الحالية لتمديد عقود عدد من لاعبي الفريق، أمثال، توماس مولر ومانويل نوير وألفونسو ديفيز، الذي يأتي من ضمنهم تياجو.





وكان تحدث مسئولو بايرن مع اللاعب بشأن تجديد عقده، وتم الاتفاق على كل شيء، في الرابع من مايو الماضي، على حسب ما ذكرت تقارير صحفية، وهو ما تراجع عنه اللاعب.





ويرى تياجو أن الوقت قد حان لخوض تجربة جديدة،خاصة مع اهتمام ليفربول بخدماته، في الوقت الذي لم يتم استبعاد فكرة عودته إلى إسبانيا من بوابة فريقه السابق برشلونة.



