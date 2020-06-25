رانيا محمود ياسين تدعم رجاء الجداوي بهذه الكلمات

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:30 ص
رانيا محمود ياسين مع الفنانات
رانيا محمود ياسين مع الفنانات
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على دعم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، حيث شاركت جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي ومجموعة من الفنانين الآخرين، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ووجهت رانيا رسالة للفنانة رجاء الجداوي قائلة: "الحلوة الجميلة الرقيقة الشيك الذوق كل الأخلاق والصفات الراقية ، هي رجاء الجداوي شفاكي الله وعافاكي ، يارب بدل حال من حال اي حال ، اللهم اشفيها بحولك وقوتك وقدرتك يا شافي يا معافي".

وجاء ذلك عقب إجراء رجاء الجداوي مسحة أول أمس لمعرفة وجود الفيروس في جسدها من انحساره.

يُذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية وذلك في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.

رانيا محمود ياسين تدعم رجاء الجداوي بهذه الكلمات
رانيا محمود ياسين تدعم رجاء الجداوي بهذه الكلمات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رجاء الجداوي كورونا رجاء الجداوي حالتها الصحية رجاء الجداوي رانيا محمود ياسين انستجرام الفجر الفني اخبار الفجر

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 15 ساعة

وفاء عامر تعلن عن إصابة شقيقتها بجلطة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 11 ساعة

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 17 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 13 ساعة

تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على رسالة إنجي علي لرجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا"

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

رجاء الجداوي في انتظار نتيجة مسحة جديدة

أمي يارب.. رسالة مؤثرة من ابنة رجاء الجداوي

بعد تدهور حالتها الصحية.. آيتن عامر تطالب بالدعاء لرجاء الجداوي

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

03:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!