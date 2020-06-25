رانيا محمود ياسين تدعم رجاء الجداوي بهذه الكلمات





حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على دعم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، حيث شاركت جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي ومجموعة من الفنانين الآخرين، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".ووجهت رانيا رسالة للفنانة رجاء الجداوي قائلة: "الحلوة الجميلة الرقيقة الشيك الذوق كل الأخلاق والصفات الراقية ، هي رجاء الجداوي شفاكي الله وعافاكي ، يارب بدل حال من حال اي حال ، اللهم اشفيها بحولك وقوتك وقدرتك يا شافي يا معافي".وجاء ذلك عقب إجراء رجاء الجداوي مسحة أول أمس لمعرفة وجود الفيروس في جسدها من انحساره.يُذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية وذلك في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.