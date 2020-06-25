الزمالك ينفي انتقال محمد عبدالغني لبيراميدز

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:52 ص
محمد عبدالغني
محمد عبدالغني
رامي بشاي
نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كل الأخبار المتداولة بخصوص إنتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال منصور بأن الأخبار المنتشرة بخصوص رحيل عبد الغني عن الزمالك كلام فارغ، فهو من أفضل المدافعين في مصر ولا يوجد اي نية لرحيله عن الفريق.

واضاف: احذر احدى الوسائل الصحفية التي تقوم بنشر أخبار كاذبة على نادي الزمالك بشكل يومي، وأقول لجماهير نادي الزمالك لا تلتفتوا إلى هذه النوعية من الأخبار الكاذبة

وتابع : مرتضى منصور يظهر بشكل يومي لأنه المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، يجب الرد على الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها على نادي الزمالك.

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