الزمالك ينفي انتقال محمد عبدالغني لبيراميدز

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كل الأخبار المتداولة بخصوص إنتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال منصور بأن الأخبار المنتشرة بخصوص رحيل عبد الغني عن الزمالك كلام فارغ، فهو من أفضل المدافعين في مصر ولا يوجد اي نية لرحيله عن الفريق.





واضاف: احذر احدى الوسائل الصحفية التي تقوم بنشر أخبار كاذبة على نادي الزمالك بشكل يومي، وأقول لجماهير نادي الزمالك لا تلتفتوا إلى هذه النوعية من الأخبار الكاذبة



