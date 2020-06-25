راتب خيالي لـ"نيمار" في الـ90 دقيقة

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن رقم خرافي يتقاضاه نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة الواحدة رغم كثرة إصاباته بعد أن انضم إلى ملعب حديقة الأمراء قبل 3 أعوام قادمًا من فريق برشلونة الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن نيمار شارك فى 80 مباراة فقط على مدار مواسمه الثلاثة بقميص باريس سان جيرمان من إجمالى 155 مباراة وهو ما يمثل 51% فقط بمتوسط 26 مباراة في الموسم الواحد وذلك نظرًا لكثرة إصاباته باستمرار.

وأضافت الصحيفة أن النجم البرازيلي يحصل على 37 مليون يورو صافي من باريس سان جيرمان في الموسم الواحد وهو ما يعني أنه يكلف الفريق 1.4 مليون يورو في كل مباراة يلعبها، حيث حصل على 111 مليون يورو في مواسمه الثلاثة خلال 80 مباراة.