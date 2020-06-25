ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة 27









انتهت منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بفوز صعب لنادي أتالانتا على حساب نظيره نادي لاتسيو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.





بينما تعادل نادي إنتر ميلان على أرضه أمام نظيره نادي ساسولو بنتيجة 3 / 3 وفاز نادي روما على ملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام سامبدوريا.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدفي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بعد انتهاء الجولة السابعة والعشرين:





1- تشيرو إيموبلي.. 27 هدف.





2- كريستيانو رونالدو.. 22 هدف.





3- روميلو لوكاكو.. 19 هدف.





4- جواو بيدرو .. 16 هدف.





5- جوسيب اليسيتش.. 15 هدف.





6- لويس مورييل.. 13 هدف.





7- فرانشيسكو كابوتو.. 13 هدف.





8- دوفان زاباتا.. 13 هدف.





9- ايدين دزيكو.. 12 هدف.



