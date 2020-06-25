ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة 27

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:47 ص
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
علي ماهر حلمي


انتهت منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بفوز صعب لنادي أتالانتا على حساب نظيره نادي لاتسيو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما تعادل نادي إنتر ميلان على أرضه أمام نظيره نادي ساسولو بنتيجة 3 / 3 وفاز نادي روما على ملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام سامبدوريا.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدفي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بعد انتهاء الجولة السابعة والعشرين:

1- تشيرو إيموبلي.. 27 هدف.

2- كريستيانو رونالدو.. 22 هدف.

3- روميلو لوكاكو.. 19 هدف.

4-  جواو بيدرو .. 16 هدف.

5- جوسيب اليسيتش.. 15 هدف.

6- لويس مورييل.. 13 هدف.

7- فرانشيسكو كابوتو.. 13 هدف.

8- دوفان زاباتا.. 13 هدف.

 9- ايدين دزيكو.. 12 هدف.

10- لاوتارو مارتينيز.. 12 هدف

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 8 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 12 ساعة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول واليونايتد فى صفقة قوية

منذ 36 دقيقة

وفاء عامر تعلن عن إصابة شقيقتها بجلطة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 12 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!