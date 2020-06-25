يوفنتوس يقتحم حرب ريال مدريد وليفربول

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في الصراع على التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رغم أن صاحب الـ21 عامًا من أهم اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم يوفنتوس إلى صراع ريال مدريد وليفربول الإنجليزي على التعاقد مع مبابي بطل كأس العالم رغم أن زين الدين زيدان المدير الفني للريال والألماني يورجن كلوب مدرب الريدز يعتبر أن اللاعب بمثابة الصفقة الأهم بالنسبة إليهم.

وتعد عملية نقل مبابي من سان جيرمان في منتهى الصعوبة بالنسبة لنادي يوفنتوس بسبب تمسك النادي الفرنسي به نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نتيجة تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى إلغاء الدوري الفرنسي في هذا الموسم.