أرسنال يفاجيء برشلونة وريال مدريد

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:02 ص
أوباميانج
أوباميانج
الفجر الرياضي

ينوي نادي أرسنال الإنجليزي تحديد سعر مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج والذي يعد المطلوب الأول لناديي ريال مدريد وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الهجوم لكن اللاعب يرفض تجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2021.

 

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أرسنال لم يتوصل لأي اتفاق مع أوباميانج لتجديد عقده الذي سينتهي في عام 2021 مما يجبر إدارة الجانرز على تحديد سعره بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وأشارت إلى أن أرسنال لا يريد تكرار سيناريو الويلزي آرون رامزي الذي انضم ليوفنتوس في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي لذلك فإنه سيسمح لأوباميانج بالرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل إذا وصل السعر المناسب فيه.

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ريال مدريد برشلونة اوباميانج ارسنال

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