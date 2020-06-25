ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لبيع ١٠ لاعبين من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تفشي فيروس كورونا والخسائر المالية من انتشار الوباء العالمي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن إدارة الريال تتوقع ميركاتو صيفي حافل بالصفقات بالنسبة للاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة مع الفريق الأول لذلك تتطلع إلى منحهم الفرصة مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول مقابل التضحية بالكبار وهم 10 لاعبين على الأقل

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال يرغب في استعادة المغربي أشرف حكيمي مع بروسيا دورتموند الألماني وسيرجيو ريجليون في إشبيلية الإسباني والنرويجي مارتن أوديجارد في ريال سوسيداد الإسباني.