ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:35 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لبيع ١٠ لاعبين من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تفشي فيروس كورونا والخسائر المالية من انتشار الوباء العالمي.

 

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن إدارة الريال تتوقع ميركاتو صيفي حافل بالصفقات بالنسبة للاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة مع الفريق الأول لذلك تتطلع إلى منحهم الفرصة مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول مقابل التضحية بالكبار وهم 10 لاعبين على الأقل

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال يرغب في استعادة المغربي أشرف حكيمي مع بروسيا دورتموند الألماني وسيرجيو ريجليون في إشبيلية الإسباني والنرويجي مارتن أوديجارد في ريال سوسيداد الإسباني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد زيدان ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 14 ساعة

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 16 ساعة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

منذ ساعة و 18 دقيقة

مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول واليونايتد فى صفقة قوية

منذ 37 دقيقة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 16 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 12 ساعة

وفاء عامر تعلن عن إصابة شقيقتها بجلطة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. نجم الملكي يحسم مصيره وأزمة في صفقة الموسم

مواهب ريال مدريد المتألقة تطرق باب العودة للبرنابيو

مذبحة القلعة.. رحيل 12 لاعبًا عن ريال مدريد

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 2 إبريل: الريال يخسر أكبر صفقاته الصيفية.. ليفربول يرد على عرض اللمكي لضم ساديو ماني.. مجزرة كبرى رحيل 12 لاعب عن ريال مدريد

أهم اخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 12 إبريل 2020.. أبرزها تحديد صفقات الريال في ميركاتو الصيف

صفقة تاريخية.. ريال مدريد يقدم ثنائي الفريق لضم هالاند

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!