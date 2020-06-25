محمد فضل: أساند حسام غالي فى أى منصب









أشاد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بحسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، مؤكدًا أنه شخص واضح ونقي، ولا يجامل سواء في السر أو العلن.





وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "حسام غالي يستحق أن يعود النادي الأهلي، والاستفادة منه في أي منصب إداري، في ظل الكاريزما التي يتمتع بها قائد الفريق السابق، وعدم وجود خلافات بينه وبين أي شخص".



