محمد فضل: أساند حسام غالي فى أى منصب

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:31 ص
حسام غالي
حسام غالي
محمد جمال


أشاد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بحسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، مؤكدًا أنه شخص واضح ونقي، ولا يجامل سواء في السر أو العلن.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "حسام غالي يستحق أن يعود النادي الأهلي، والاستفادة منه في أي منصب إداري، في ظل الكاريزما التي يتمتع بها قائد الفريق السابق، وعدم وجود خلافات بينه وبين أي شخص". 

وأكد مهاجم الأهلي السابق أن "الكابيتانو" هو خير من يمثل النادي الأهلي مستقبلًا، مشددًا انه مساند لغالي في أي منصب أو خطوة يتخذها خلال الفترة المقبلة سواء بالترشح في انتخابات اتحاد الكرة أو النادي الأهلي.

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