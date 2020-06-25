الزمالك يكشف موعد صرف مستحقات لاعبيه













صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأنه سيتم صرف كافة المستحقات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم يوم ٢ يوليو القادم.





وقال منصور: أشكر جميع اللاعبين على النسبة التي قاموا بالاستغناء عنها خلال الفترة الأخيرة، وجميع مستحقاتهم سيتم صرفها في شهر يوليو القادم.





واضاف: هناك بعض الحملات ضدي وضد نادي الزمالك تقول بأننا ضد الدولة، وذلك بعد قرار النادي بعدم استكمال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.



