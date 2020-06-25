الزمالك يكشف موعد صرف مستحقات لاعبيه

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:22 ص
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي



صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأنه سيتم صرف كافة المستحقات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم يوم ٢ يوليو القادم.

وقال منصور: أشكر جميع اللاعبين على النسبة التي قاموا بالاستغناء عنها خلال الفترة الأخيرة، وجميع مستحقاتهم سيتم صرفها في شهر يوليو القادم.

واضاف: هناك بعض الحملات ضدي وضد نادي الزمالك تقول بأننا ضد الدولة، وذلك بعد قرار النادي بعدم استكمال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع : مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو اول واكثر من دعم وساند الدولة المصرية في جميع الملفات الصعبة، وهو كان اول من يرد على اي مشكك او متهجم على الوطن.

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