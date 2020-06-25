مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول واليونايتد فى صفقة قوية

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:20 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد جمال


كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة مانشستر سيتي فى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للمنافسة على البطولات .

وذكرت صحيفة" ذا صن " البريطانية أن السيتي دخل صراع التعاقد مع مدافع نابولي الايطالي اللاعب السنغالي خاليدو كوليبالى خلال الميركاتو الصيفي القادم .

وأوضحت الصحيفة أن كل من ليفربول ومانشستر يونايتد يرغبوا فى ضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق .

وأشارت الصحيفة أن نادى ليفربول طلب التعاقد مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه استرليني الا وأن طلبات نابولي المادية أوقفت الصفقة بسبب رغبة الفريق فى الحصول على 90 مليون جنيه استرليني.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب لديه رغبة فى اللعب مع مان سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ومن الممكن أن يخفض نابولي سعره ل 70 مليون جنيه استرليني

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