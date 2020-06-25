على أنغام "حلوة يا بلدي " بشري تشعل السوشيال ميديا

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:10 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
استعادات الفنانة بشرى، ذكرياتها في برنامج "كلام نواعم"، حيث نشرت ڤيديو لها أثناء إستضافتها في البرنامج، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت بالفيديو وهي تقوم بالغناء على أنغام أغنية "حلوة يا بلدي"، وعلقت على الفيديو قائله: "ذكريات من برنامج كلام نواعم، حلوة يا بلدي".


جدير بالذكر أن مسلسل "القمر أخر الدنيا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كل من بشرى، أحمد كرارة، أميرة نايف، سميرة عبد العزيز، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة.


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