مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لمحمد فضل بسبب استكمال الدوري

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:02 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي



وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة شديدة اللهجة إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري في الوقت الحالي

وقال منصور : يا محمد فضل ابعد عن نادي الزمالك وحاول ان تكون في حجمك، واحذرك من الاقتراب لنادي الزمالك لاني قادر على الإبقاء عليك داخل منزلك.

واضاف: من هو جمال محمد علي الذي يقول بأننا سنلعب سنلعب، اريد ان أقول الكثير ولكني احترم بعض الامور، ومن الغريب ان يخرج في تصريحات بإحدى البرامج ليقول اننا سنخوض الدوري دون رضانا

وتابع : احب ان أوجه رسالة خاصة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، لن يستلم اي عضو كارنية العضوية الجديد دون دفع كافة الاشتراكات الخاصة به، وسوف نمنح الأعضاء إمكانية التقسيط ولكن بعد أن يقدم العضو طلب خاص بمكتب رئيس النادي إعتباراً من يوم السبت.

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