مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لمحمد فضل بسبب استكمال الدوري













وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة شديدة اللهجة إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري في الوقت الحالي





وقال منصور : يا محمد فضل ابعد عن نادي الزمالك وحاول ان تكون في حجمك، واحذرك من الاقتراب لنادي الزمالك لاني قادر على الإبقاء عليك داخل منزلك.





واضاف: من هو جمال محمد علي الذي يقول بأننا سنلعب سنلعب، اريد ان أقول الكثير ولكني احترم بعض الامور، ومن الغريب ان يخرج في تصريحات بإحدى البرامج ليقول اننا سنخوض الدوري دون رضانا



