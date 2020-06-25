شاهد.. إيهاب فهمي يغازل جمهوره برفقة زوجته

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان إيهاب فهمي، جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر بالصورة برفقة زوجته من داخل سياراته، ولم يعلق على الصورة بشيء، وتفاعل الكثير مع الصورة وتعددت التعليقات أبرزها "ربنا يسعدكم".


يذكر أن آخر إعمال فهمي "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز، ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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