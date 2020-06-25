إسماعيل يوسف: مجلس الزمااك بالإجماع قرر عدم استكمال بطولة الدوري









تمسك إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم إستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية بسبب ضيق الوقت الكبير خلال الفترة المقبلة.









وقال تيجانا من الصعب إستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في الظروف الحالية، نمر بوقت صعب جدا ومن المستحيل إعادة تأهيل اللاعبين في فترة قصيرة جدا.









واضاف: من الأسباب الهامة التي قد تصعب إستئناف بطولة الدوري هي غياب اللاعبين الأجانب، وعدم معرفة موقفهم من العودة إلى مصر في ظل توقف الطيران.



