نادية الجندي تتلقي هذه الهدية من متابعيها

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تلقت الفنانة نادية الجندي، هدية من أحد متابعيها، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتلقت صورة مرسومة من أحد متابعيها وعلقت قائله: "بشكرك جدا حلوة أوي".


ويذكر أن آخر أعمال نادية الجندى، مسلسل "سكر زيادة"، والذى عُرض على شاشات MBc في رمضان الماضى، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
نادية الجندي تتلقي هذه الهدية من متابعيها
نادية الجندي تتلقي هذه الهدية من متابعيها

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