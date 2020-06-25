بيتر ميمي برفقة كريم عبدالعزيز عبر "إنستجرام"

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شارك المخرج بيتر ميمي، جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر بالصورة برفقة كريم عبدالعزيز وعلق قائلاً: "الإختيار الجزء الثاني 2021، تأليف هاني سرحان وإنتاج تانر مرسي".



يشار أن "الإختيار"، الجزء الأول قد حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه في السباق الرمضاني الماضي، ومن المقرر أن كريم عبدالعزيز سيخوض البطولة لـ"لإختيار2".



وانهالت الكثير من التعليقات يهنئونه علي المسلسل منهم إيمان سلامة وكتبت مبروك، كما علقت لطيفة قائلة حظ سعيد وأضافت مني ممدوح قائله: بالتوفيق دايما.



جدير بالذكر أن كريم عبدالعزيز يقوم بتصوير حالياً فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، والفيلم من بطولته هو وكل من وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، ودينا الشربيني، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، وعمرو عبدالجليل، وأمير كرارة، وأحمد فهمي، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار.