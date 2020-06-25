تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:39 ص
ليفربول وكريستال بالاس
ليفربول وكريستال بالاس
علي ماهر حلمي



حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا كبيرا على حساب نظيره نادي كريستال بالاس بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

حيث أستطاع صلاح أن يتألق بقوة في المباراة ويسجل هدفاً ويصنع آخر ويقود الريدز لفوز مهم يجعله علي بعد نقطتين فقط من تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

ونشرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية المقربة من الريدز تقييم اللاعبين بعد الفوز الكبير علي كريستال بالاس والذي جاء كالتالي:

اليسون 7
ترينت ألكسندر أرنولد 8
جوميز 8
فيرجل فان دايك 7
روبيرتسون 8
فابينهو 9
هندرسون 8
فينالدوم 7
محمد صلاح 8
فيرمينو 7
ماني 8
تشامبرلين 7
ويليامز 7
مينامينو 6

أخبار تهمك

تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

منذ أقل من ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لعمرو الجنانيي ويتهمه بالانحياز للأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 16 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 12 ساعة

وفاء عامر تعلن عن إصابة شقيقتها بجلطة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!