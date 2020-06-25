أمير مرتضى: لاعبو الزمالك يرفضون خوض مباريات بطولة الدوري









وضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقف لاعبي الأبيض من إستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية.





وقال أمير مرتضى: اغلب اللاعبين تواصلوا معي بشكل ودي بشأن رفضهم التام لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية، انا على تواصل مستمر مع جميع اللاعبين، والجميع يشعر بالخوف في ظل ظروف جائحة كورونا.





واضاف: مدة الغياب الطويلة عن الملاعب ستؤثر بشكل كبير على جميع اللاعبين، ومن الصعب عودتهم بشكل فني وبدني وطبي جيد في الوقت القليل الذي حدده الإتحاد المصري





وتابع: اللاعبين يشعرون بالخوف على اسرهم، وهناك حرص كبير من أغلب اللاعبين على التواجد في المنزل بشكل مستمر للحفاظ على اسرهم



