شاهد.. فنانة تونسية تثير الجدل بالهوت شورت

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
أثارت نجمة الموسم الخامس من برنامج "ستار اكاديمي"، التونسية ​إيمان العميري​، حالة واسعة من الجدل وذلك بعدما شاركت محبيها صورة ارتدت من خلالها الهوت شورت.


واظهرت الاطلالة جمال قوامها ورشاقتها ولكن الصور التي نشرتها إيمان العميري عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، تسببت في غضب متابعيها.


وجاءت أغلب التعليقات لتعبر عن مدى جاذبيتها وجمالها وآخرون صرّحوا بأنها تبدو مثيرة وغاية في الجمال والأنوثة.

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