بدراجة نارية.. رضوي الشربيني تحتفل بوصول متابعيها على انستجرام إلى 11 مليون

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:19 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
فايقة محمد عادل
 احتفلت الإعلامية رضوي الشربيني بوصول حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" إلى 11 مليون متابع اليوم الأربعاء، معربة عن سعادتها لمتابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا.

وظهرت الإعلامية رضوى الشربيني في صورة نشرتها على انستجرام، وهي تستقل دراجة نارية، معلقة عليها قائلة: "11 مليون بحبكم.. 11 مليون بموت فيكم.. أنتم 11 مليون سند وظهر.. 11 مليون أهل وقفوا جنبى وساعدونى وقونى.. و11 مليون بوسة وحضن وعرفان بالجميل منى ليكم يا حبايب قلبى أنتم".

ومن الجدير بالذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس"، ‎وكانت قد أنهت الموسم الرابع من برنامجها قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.

بدراجة نارية.. رضوي الشربيني تحتفل بوصول متابعيها على انستجرام إلى 11 مليون
بدراجة نارية.. رضوي الشربيني تحتفل بوصول متابعيها على انستجرام إلى 11 مليون

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متابعين انستجرام سوشيال ميديا رضوى الشربيني انستجرام الفجر الفني اخبار الفجر

أخبار تهمك

تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 12 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لعمرو الجنانيي ويتهمه بالانحياز للأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 12 ساعة

وفاء عامر تعلن عن إصابة شقيقتها بجلطة

منذ حوالي 4 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 14 ساعة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

رضوى الشربيني ومقياس شعبية الـ FOLLOWERS بعد وصولها لـ2 مليون متابع

أصيب بورم في القولون.. كيف تحدى شريف مدكور مرضه؟

رضوى الشربيني لـ المرأة: "لو الراجل ابتزك يمشي ومعاه بوسة لبابا وماما" (فيديو)

رضوى الشربيني تحتل قلوب اللبنانيين في مظاهراتهم (صورة)

رضوى الشربيني تشارك جمهورها صورة سيلفي لها

شاهد .. رضوى الشربيني في إطلالتها الجديدة عبر "الإنستجرام"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!