بدراجة نارية.. رضوي الشربيني تحتفل بوصول متابعيها على انستجرام إلى 11 مليون





احتفلت الإعلامية رضوي الشربيني بوصول حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" إلى 11 مليون متابع اليوم الأربعاء، معربة عن سعادتها لمتابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا.وظهرت الإعلامية رضوى الشربيني في صورة نشرتها على انستجرام، وهي تستقل دراجة نارية، معلقة عليها قائلة: "11 مليون بحبكم.. 11 مليون بموت فيكم.. أنتم 11 مليون سند وظهر.. 11 مليون أهل وقفوا جنبى وساعدونى وقونى.. و11 مليون بوسة وحضن وعرفان بالجميل منى ليكم يا حبايب قلبى أنتم".ومن الجدير بالذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس"، ‎وكانت قد أنهت الموسم الرابع من برنامجها قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.