طبيب الزمالك يكشف توصيات كاف بشأن إستئناف الدوري

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:11 ص
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي


كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إمكانية استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية

وقال أسامة: كان لابد من عقد جلسة في إتحاد الكرة المصري لحميع الأجهزة الطبية للفرق بحكم ان الأزمة التي نعيشها خلال هذه الأيام طيبة من الطراز الأول

واضاف: نظام المسحات لم يتم العمل به ، قالوا لنا سنعمل مسحة أولى ثم اخرى قبل إستئناف التدريبات،ولكننا تفاجأنا بخوض بعض الفرق التدريبات دون عمل المسحة الثانية

وتابع : هناك نظام يحناج إلى وقت طويل بين عمل الفحوصات الطبية ثم بدء التدريبات الفردية ثم الجماعية قبل أن نبدأ إستئناف المباريات

وواصل ج: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكد في توصياته على ضرورة خوض مباراة واحدة لكل فريق في كل أسبوع، وفي ظل الظروف التي نعيشها لابد تنفيذ توصيات كاف وعندما تبدا الجائحة في السكون من الممكن أن نلعب مباراتين في كل أسبوع.

واردف : في حالة وجود إصابة واحدة لقدر الله داخل أي فريق من الوارد ان يتم إصابة جميع المحالطين في وقت فصير جدا لذلك يجب دراسة الأمور بشكل طيب

وأتم: على المستوى البدني لابد ان يحصل كل فريق على فترة إعداد كافية لعدم تعرض اللاعبين للإصابة،لذلك أرى انه من الصعب إستئناف بطولة الدوري المصري في نسختها الحالية.

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